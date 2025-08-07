  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетик» оштрафовали на 9000 евро за скандирования фанатов «¡Puta Barça!» на матче с «Барселоной» в последнем туре Ла Лиги-2024/25
28

«Атлетик» оштрафовали на 9000 евро за скандирования фанатов «¡Puta Barça!» на матче с «Барселоной» в последнем туре Ла Лиги-2024/25

«Атлетик» получил штраф за оскорбительные кричалки фанатов о «Барселоне».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал клуб из Бильбао на 9000 евро за «неоднократные оскорбительные скандирования» болельщиков в адрес «Барселоны» во время матча 38-го тура Ла Лиги 25 мая (0:3).

Поводом для штрафных санкций в отношении «Атлетика», в частности, стала кричалка «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘), которая, согласно критериям CAS и Апелляционного комитета, считается «выражением ненависти, подстрекающим к насилию».

«Атлетик» публично сообщает об этих санкциях, которые наносят ущерб клубу, чтобы не допустить их повторения в будущем.

Клуб подтверждает, что будет отстаивать свои цели так же твердо, как делал это до сих пор. Уважение должно быть одним из основополагающих принципов болельщиков клуба во избежание действий, которые наносят ущерб имиджу «Атлетика» или наносят финансовый ущерб организации», – говорится в заявлении «Атлетика».

«А что Негрейра?» и «Лапорта, потаскун, где деньги?» скандировали фанаты «Атлетика» на матче с «Барсой». Ла Лига пожаловалась в дисциплинарный комитет

Фанаты «Атлетика» освистали «Барсу» во время чемпионского коридора. Советник Лапорты раскритиковал басков: «Это неприятно, я разочарован»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13419 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетика»
logoАтлетик
logoБарселона
болельщики
деньги
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
1017 минут назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
12сегодня, 05:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3103сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
34сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
14сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
36сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
27сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
15сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
19вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
5 минут назад
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
228 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
138 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
353 минуты назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
8сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56