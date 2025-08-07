«Атлетик» оштрафовали на 9000 евро за скандирования фанатов «¡Puta Barça!» на матче с «Барселоной» в последнем туре Ла Лиги-2024/25

«Атлетик» получил штраф за оскорбительные кричалки фанатов о «Барселоне».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал клуб из Бильбао на 9000 евро за «неоднократные оскорбительные скандирования» болельщиков в адрес «Барселоны» во время матча 38-го тура Ла Лиги 25 мая (0:3).

Поводом для штрафных санкций в отношении «Атлетика», в частности, стала кричалка «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘), которая, согласно критериям CAS и Апелляционного комитета, считается «выражением ненависти, подстрекающим к насилию».

«Атлетик» публично сообщает об этих санкциях, которые наносят ущерб клубу, чтобы не допустить их повторения в будущем.

Клуб подтверждает, что будет отстаивать свои цели так же твердо, как делал это до сих пор. Уважение должно быть одним из основополагающих принципов болельщиков клуба во избежание действий, которые наносят ущерб имиджу «Атлетика» или наносят финансовый ущерб организации», – говорится в заявлении «Атлетика».

