Шешко прилетит в Манчестер сегодня. «МЮ» хочет, чтобы форвард подписал контракт в пятницу
Беньямин Шешко может завтра подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что английский клуб согласовал с «РБ Лейпциг» трансфер 22-летнего нападающего за 76,5+8,5 млн евро.
По информации Фабрицио Романо, футболист прилетит в Манчестер уже сегодня. Манкунианцы хотят, чтобы он прошел медосмотр и подписал контракт в пятницу.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику словенца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
