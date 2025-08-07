Шешко прилетит в Манчестер сегодня. «МЮ» хочет, чтобы форвард подписал контракт в пятницу

Беньямин Шешко может завтра подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно , что английский клуб согласовал с «РБ Лейпциг» трансфер 22-летнего нападающего за 76,5+8,5 млн евро.

По информации Фабрицио Романо, футболист прилетит в Манчестер уже сегодня. Манкунианцы хотят, чтобы он прошел медосмотр и подписал контракт в пятницу.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику словенца можно найти здесь .