  • Еврейская община Дюссельдорфа об отказе «Фортуны» подписывать израильтянина Вейсмана: «Шон подвергается волне антиизраильской пропаганды, которая оказала мощное давление на клуб»
69

Еврейская община Дюссельдорфа об отказе «Фортуны» подписывать израильтянина Вейсмана: «Шон подвергается волне антиизраильской пропаганды, которая оказала мощное давление на клуб»

Еврейская община высказалась о решении «Фортуны» насчет израильского игрока.

Ранее клуб из Дюссельдорфа из-за протеста фанатов отказался от подписания форварда «Гранады» и сборной Израиля Шона Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы. 

«Мы глубоко потрясены, что израильскому футболисту Шону Вейсману было отказано в возможности выступать в Дюссельдорфе. После террористической атаки ХАМАС на израильских мирных жителей 7 октября 2023 года Шон, находясь в экстремальной ситуации, охватившей всю нацию, поставил лайки под рядом критических публикаций и впоследствии принес за это извинения.

С начала недели Шон подвергается волне антиизраильской пропаганды, которая затмила переговоры с «Фортуной» из Дюссельдорфа и оказала мощное общественное давление на клуб. Еще до 7 октября 2023 года Шон Вейсман получал потоки сообщений ненависти в своих соцсетях. Обвинение в неискренности, которое теперь выдвигает против него «Фортуна», основано на новых лайках, якобы поставленных им уже после 7 октября.

Однако именно с учетом продолжающейся травмы и глубочайшего потрясения, которое до сих пор переживают многие израильтяне, такая аргументация кажется малочувствительной. «Фортуна» обвиняет Шона в неискренности, утверждая, что он ставил лайки под различными постами, содержащими ненависть, и спустя значительное время после 7 октября 2023 года – то есть действовал не в порыве эмоций, как утверждает сам футболист. Но Шон, как и все израильтяне и евреи во всем мире, после 7 октября пребывает в состоянии глубокого шока.

Пока 50 израильских граждан все еще находятся в заложниках, боль и страдания израильского народа не ослабевают. Именно сейчас, в то время как пропаганда ХАМАС начинает приносить плоды и пытается изолировать израильских артистов, музыкантов и спортсменов, наша обязанность как никогда прежде – встать на защиту таких людей, как Шон Вейсман», – говорится в заявлении Еврейской общины Дюссельдорфа. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм еврейской общины Дюссельдорфа
logoсборная Израиля по футболу
Политика
logoШон Вейсман
logoФортуна Дюссельдорф
logoД2 Германия
logoГранада
logoбундеслига Германия
logoД2 Испания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
