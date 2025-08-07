«Вильярреал» объявил о переходе Парти. Экс-полузащитник «Арсенала» обвиняется в 5 изнасилованиях
Томас Парти стал игроком «Вильярреала».
32-летний ганский футболист присоединится к команде на сезон-2025/26, сообщает пресс-служба испанского клуба. Он перешел на правах свободного агента.
Экс-полузащитник «Арсенала» приступит к тренировкам с новой командой уже завтра.
Изображение: x.com/VillarrealCF
Напомним, Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.
Футболист освобожден под залог. Он должен предстать перед судом Олд-Бейли 2 сентября.
