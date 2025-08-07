  • Спортс
67

«Зенит» не продаст Нино летом, его считают ключевым игроком. Защитник интересен «Флуминенсе»

«Зенит» не планирует отпускать Нино этим летом.

Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» хочет вернуть защитника, выступавшего за клуб с 2019 по 2023 год, и планирует предложить «Зениту» 8 млн евро.

По информации Globo Esporte, «Зенит» проинформировал «Флуминенсе», что не планирует рассматривать предложения по Нино этим летом, так как считает его одним из ключевых игроков команды. Несмотря на это, бразильский клуб по-прежнему надеется вернуть защитника этим летом, поскольку футболист выражал желание вернуться в Бразилию. Также не исключено, что «Флуминенсе» попытается подписать Нино зимой.

Контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
