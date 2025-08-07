«Зенит» не продаст Нино летом, его считают ключевым игроком. Защитник интересен «Флуминенсе»

«Зенит» не планирует отпускать Нино этим летом.

Ранее сообщалось , что «Флуминенсе» хочет вернуть защитника, выступавшего за клуб с 2019 по 2023 год, и планирует предложить «Зениту» 8 млн евро .

По информации Globo Esporte, «Зенит » проинформировал «Флуминенсе », что не планирует рассматривать предложения по Нино этим летом, так как считает его одним из ключевых игроков команды. Несмотря на это, бразильский клуб по-прежнему надеется вернуть защитника этим летом, поскольку футболист выражал желание вернуться в Бразилию. Также не исключено, что «Флуминенсе» попытается подписать Нино зимой.

Контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .