Зарплата Умярова в «Спартаке» вырастет с 1,2 до 2 млн евро. Хавбек продлит контракт до 2029 года (Иван Карпов)
Наиль Умяров продлит контракт со «Спартаком».
25-летний полузащитник подпишет соглашение до 2029 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. Зарплата футболиста вырастет с 1,2 млн евро в год до 2 млн.
Отмечается, что переговоры с хавбеком шли почти три месяца.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13417 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости