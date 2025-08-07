Зарплата Умярова в «Спартаке» вырастет с 1,2 до 2 млн евро. Хавбек продлит контракт до 2029 года (Иван Карпов)

Наиль Умяров продлит контракт со «Спартаком».

25-летний полузащитник подпишет соглашение до 2029 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. Зарплата футболиста вырастет с 1,2 млн евро в год до 2 млн.

Отмечается, что переговоры с хавбеком шли почти три месяца.

С подробной статистикой Умярова можно ознакомиться здесь .