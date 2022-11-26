Тренер Мексики о матче с Аргентиной: «Нужно готовиться к лучшей версии Месси. Много раз ему хватало 5 минут из 90, чтобы решить исход игры»

Главный тренер сборной Мексики высказался о предстоящем матче против Аргентины.

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа . Игра состоится сегодня, 26 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я знаю, где я родился. Я могу рассказать вам, в какой больнице я родился, в каком году я родился, описать вам мой родной город в Аргентине – но мне нужно сделать невозможное, чтобы победила. Я не могу cделать ничего другого.

Те, кто играл с Лионелем [Месси], говорят одно и то же: сможем ли мы остановить его или нет, будет в большей мере зависеть от того, будет ли у него плохой день, чем от того, что мы можем сделать, чтобы его остановить.

Однако нам всегда нужно готовиться к тому, что Месси покажет свою лучшую версию. Мы никогда не можем предполагать, что, возможно, он этого не сделает, потому что много раз случалось, что из 90 минут ему было достаточно пяти, чтобы решить исход игры», – сказал .