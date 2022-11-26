Скалони про 1:2 от Саудовской Аравии: «Повезло, что в первом матче. Странно, что серия без поражений длилась больше 30 игр. Так не бывает»

рассказал о реакции Аргентины на поражение от (1:2).

«Первый день – это шок, но на следующий день ты встаешь и уже думаешь о следующей игре. Другого варианта нет.

Я всегда говорил, что мы должны быть готовы к моменту, когда получим удар. Мы долго испытывали одну лишь радость, в трудные времена нам нужна поддержка. Я первый, кто был готов ко всему этому. Такое может случиться, это футбол.

Странно, что наша серия [без поражений] продолжалась больше 30 матчей, такого не бывает. Я спокоен, потому что знаю, что мы в каждом матче будем биться до конца и играть в свой футбол. Бывают матчи, которые можно выиграть, а можно и проиграть. К сожалению, это случилось на чемпионате мира. Но нам повезло, что это произошло в первом матче.

Матч можно проиграть, вопрос в том, как ты отреагируешь», – сказал тренер сборной Аргентины.

Матч Аргентины и состоится сегодня, 26 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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