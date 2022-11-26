Гальтье про ЛЧ: «ПСЖ» учится через провалы. Ее не выиграть, поставив 10 лучших игроков мира в состав»

ответил на вопрос о готовности «ПСЖ» к победе в .

«Победа в Лиге чемпионов достигается не благодаря сочетанию великих или очень дорогих игроков. Конечно, топ-игроки нужны, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но ты не выиграешь этот турнир, если поставишь в состав 10 лучших игроков мира.

Дело в процессе. Мы учимся через провалы. Мы проводим анализ, чтобы не повторять ошибки, и стараемся прогрессировать. Болезненный опыт, пережитый «ПСЖ» в прошлом, должен привести клуб к мысли: да, мы допустили эти ошибки, ведь мы люди, но в следующем году мы не можем их повторить. Опыт появляется после провалов.

У этой команды есть самая большая цель – победа в Лиге чемпионов», – сказал тренер «ПСЖ».

В 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Баварией».