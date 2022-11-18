Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы. Он может не сыграть за «Баварию» с «ПСЖ» в ЛЧ

может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Позавчера стало известно, что вингер «Баварии» не сыграет за сборную Сенегала на ЧМ-2022 из-за травмы. Он перенес операцию в связи с этим повреждением.

Как пишет Sport1.de, в «Баварии» ожидают, что Мане пропустит 3,5-4 месяца из-за травмы.

В таком случае Садьо может пропустить как минимум первый матч 1/8 финала против , который запланирован на 15 февраля. Участие Мане во второй игре против «ПСЖ», которая пройдет 9 марта, также находится под вопросом. Все будет зависеть от темпов восстановления игрока.

Мане хочет сделать все возможное, чтобы восстановиться к играм с «ПСЖ». Через несколько дней он начнет восстановление от травмы в Мюнхене.

Отмечается, что тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн и руководство клуба хотят, чтобы Садьо полностью восстановился от повреждение. Форсировать его выздоровление к играм против «ПСЖ» клуб не намерен.