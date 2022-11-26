Хави хочет, чтобы «Барса» продлила Бускетса. Он убеждает игрока остаться, а боссов клуба – дать ему контракт на год

Хави хочет, чтобы полузащитник продлил контракт с «Барселоной».

Как пишет Diario Sport, игрок уже знает, что тренер попросил «Барселону» продлить с ним контракт еще на один сезон.

Хави доволен игрой хавбека за «Барсу» и сборную Испании и его отношением к делу, он хочет иметь в составе игрока с такими характеристиками. Тренер полагает, что Бускетс еще может играть на топ-уровне несмотря на то, что в июле ему исполнится 35 лет.

Бускетс собирался уйти из каталонского клуба летом по истечении срока контракта и перейти в команду из МЛС, но Хави хочет переубедить его. Он попросил руководство «Барсы» дать хавбеку новый контракт несмотря на то, что боссы клуба не очень хотят полагаться на Серджи и в будущем.

Главной проблемой при переговорах может стать то, что «Барса» не сможет предложить Серджи ту же зарплату, что и в прежнем соглашении. Чтобы остаться, ему придется снизить зарплату из-за тяжелой финансовой ситуации «Барсы», а также требований финансового фэйр-плей.

На данный момент переговоров по новому контракту нет, так как Бускетс играет за сборную Испании на ЧМ-2022. Но Хави начал работать над тем, чтобы убедить игрока остаться, а спортивное руководство – предложить хавбеку новый контракт.

В этом сезоне капитан «Барселоны» сыграл 16 матчей за клуб и сделал 1 голевой пас. Его статистика доступна здесь.