Мостовой о ЧМ-2022: «Смешно, когда футбольные люди говорят, что им неинтересно, потому что нет сборной России»

высказался об интересе к .

— Для вас чемпионат мира — это все еще праздник? Ждали турнир в Катаре?

— Для меня – да, конечно! Вот сейчас, например, мне звонят и спрашивают про Кубок России, а я говорю: «Ребят, ну какой Кубок России? Вы чего? Чемпионат мира идет!» Смешно же.

Да, одним глазком можно посмотреть, ничего страшного, но все равно я буду следить за чемпионатом мира. Я же всю жизнь играл в футбол, и что, я теперь откажусь от всего этого?

Меня, кстати, удивило, что некоторые футбольные люди сказали, что им неинтересен чемпионат мира, потому что там нет сборной России. Если бы это сказал кто-то не из мира футбола, то я бы еще поверил.

Я же тоже многие виды спорта не смотрю, хотя я сам во многом участвовал, но просто мне неинтересно. Но когда подобное говорят они — это смешно, – сказал экс-игрок сборной России.