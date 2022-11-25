Тимур Гурцкая: «Канада показала сумасшедший футбол, без авторитетов. Россия выходила обкаканая против Бельгии последние 10 лет»

отдал должное игре сборной Канады в первом матче на .

Канадская команда проиграла (0:1).

«Я не знаю даже, как оценить эту ситуацию. Или мы должны очень сильно хвалить канадцев, к чему я больше склоняюсь, потому что они показали сумасшедший футбол.

Как можно из ничего, буквально за восемь лет, за такой короткий срок создать вот такую команду, как у них сейчас? Быстрая, молодая, бегущая команда, которая вообще ничего не боится.

Просто, помню, как сборная России выходила против Бельгии уже обкаканая последние 10 лет.

А вот здесь канадцы вышли без авторитетов, без ничего, и я говорил, что не только Альфонсо Дэвис умеет играть в футбол. Понятно, что он там главная звезда, но на меня очень сильное впечатление Канада произвела», – сказал футбольный агент в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

Второй матч на турнире проведет против команды Хорватии.

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.