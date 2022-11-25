высказался о возможном переходе Марко Асенсио в «Барселону».

Соглашение футболиста с рассчитано до лета 2023 года. Каталонцы внимательно следят за рынком свободных агентов.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» ведутся дискуссии на тему целесообразности приглашения Асенсио.

«У Марко Асенсио много качеств. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела с его контрактом. Но все хорошие футболисты должны быть в «Барсе».

Посмотрим, что будет с его контрактом, но у него много сильных сторон. Он должен принять решение», – заявил 20-летний полузащитник «Барселоны».