Педри об Асенсио: «Все хорошие футболисты должны быть в «Барселоне». У него много качеств»
Педри высказался о возможном переходе Марко Асенсио в «Барселону».
Соглашение футболиста с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года. Каталонцы внимательно следят за рынком свободных агентов.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» ведутся дискуссии на тему целесообразности приглашения Асенсио.
«У Марко Асенсио много качеств. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела с его контрактом. Но все хорошие футболисты должны быть в «Барсе».
Посмотрим, что будет с его контрактом, но у него много сильных сторон. Он должен принять решение», – заявил 20-летний полузащитник «Барселоны».
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