Хлусевич о жизни в Крыму после 24 февраля: «Особо не изменилась. Кого ни спроси – все так же работают»

ответил на вопрос о том, изменилась ли жизнь в Крыму после 24 февраля.

– Впереди большой отпуск. Что ты будешь делать?

– Поеду домой. Хотел куда-то слетать, но передумал. Думал поехать с родители куда-то, но они не захотели.

Так что в Крым. Буду там весь отпуск. Точно не заскучаю. Крым большой, есть куда съездить. Много классных мест.

– После 24 февраля там не стало опаснее?

– Для меня нет. Родители тоже спокойно себя ведут. Кого ни спроси – все так же работают. Жизнь особо не изменилась, – сказал полузащитник .