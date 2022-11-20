Катар — Сенегал — 1:3, обзор матча Чемпионата мира по футболу 25.11.2022

В рамках второго тура групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграли национальные команды Катара и Сенегала. Матч прошел в Дохе на поле стадиона «Эль-Тумана. Команды представляют группу А. Матч завершился победой Сенегала со счетом 3:1. В составе африканской сборной голы на счету Диа, Дьедиу и Дьенга. Первый гол Катара на Чемпионате мира забил Мунтари.

Африканцы активно начали первый тайм. На четвертой минуте Сарр ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. К 10-й минуте сборные обменялись атаками, без акцентированных ударов. В стартовые 15 минут Сенегал больше владел мячом, но самым опасным остался первый удар Сарра.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

На 16 минуте Диатта пробил в ближний угол и заработал угловой. Розыгрыш углового привел к опасному моменту. Голкипер Катара ошибся на выходе и мяч пролетел рядом со штангой. На 23 минуте Гейе пробил из-за пределов штрафной площади, но не попал в створ. На 29 минуте Дьедиу пробил по пустым воротам после выноса мяча голкипером Катара. Форвард не попал в створ.

На 34 минуте Катар убежал в контратаку. В штрафной площади мяч получил Афиф и упал после контакта с Сарром. Рефери не увидел нарушения правил в моменте и назначил удар от ворот. На 41 минуте очередную ошибку допустили игроки обороны Катара. Хухи не смог выбить мяч и Диа точно пробил в угол. К первому тайму было добавлено 7 минут.

Уже на третьей минуте второго тайма Сенегал удвоил преимущество в счете. Сарр заработал угловой. Дьедиу откликнулся на передачу на ближнюю штангу и точно пробил головой. Голевая передача на счету Якобса. После гола Сенегал продолжил контролировать мяч.

Первый опасный момент Катар создал на 61 минуте. Защитник Хассан пробил из-за пределов штрафной площади рядом в крестовиной ворот. В следующей атаке Менди пришлось включаться в работу. Али пробил точно в нижний угол. Второй раз в матче Менди продемонстрировал класс на 67 минуте. Он отбил мяч пущенный в ворота с нескольких метров

На 78 минуте Катар вернулся в матч. Хозяева провели быструю атаку, что привело к голу Мунтари. Голевая передача у Мохаммада. После пропущенного гола Сенегал вернул себе владение и на 84 минуте вернул преимущество в два гола. Африканцы отобрали мяч на фланге и в две передачи довели его до Дьенга. Форвард был точен. Ко второму тайму арбитр добавил 6 минут, но ничего существенного за это время не произошло.

Видеообзор матча Катар – Сенегал