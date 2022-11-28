Где смотреть сборная Нидерландов – Сборная Катара, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 29 ноября
Во вторник, 29 ноября, сыграют сборная Нидерландов и сборная Катара в группе A Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Нидерланды – Катар
- Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Страна.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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