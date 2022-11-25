Хавертц заявил, что у Германии больше не будет акций протеста на ЧМ: «Четко выразили точку зрения, теперь мы сконцентрированы на футболе»

заявил, что Германия больше не планирует акций протеста на ЧМ-2022.

Перед игрой с Японией (1:2) футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА, которая запретила капитанам команд ношение повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

«Мы очень четко выразили нашу точку зрения за последние дни. Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему.

Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на 100% сконцентрированы на футболе», – сказал полузащитник сборной и .

Германия сыграет с Испанией во 2-м туре группового этапа . Матч состоится 27 ноября.

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love