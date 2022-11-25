Кюйт уволен из «Ден Хаага». Клуб идет 17-м во втором дивизионе Нидерландов

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Дирк Кюйт уволен с поста главного тренера «Ден Хаага».

«Это трудный день для «Ден Хаага». Клуб решил не продолжать сотрудничество с Дирком Кюйтом. Мы убеждены, что смена направления в первой команде может помочь изменить текущую ситуацию. Амбиции остаются неизменными.

Мы благодарим Дирка за его профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Мы также высоко ценим настойчивость, стойкость и вдохновение, которые характеризуют Дирка как личность.

Клуб желает Дирку успехов во всем, что ждет его в будущем. Мы надеемся, что однажды наши пути снова пересекутся», – говорится в сообщении клуба.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Фейеноорда» возглавил «Ден Хааг» в июне этого года. В таблице второго дивизиона Нидерландов после 16 туров клуб занимает 17-е место из 20.

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