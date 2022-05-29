Дирк Кюйт: «Сезон «Ливерпуля» – провал. У них хороший футбол, но нужно решать все в мае, а они не смогли»

после финала Лиги чемпионов назвал сезон провальным.

Вчера команда Юргена Клоппа уступила «Реалу» в финале турнира со счетом 0:1.

В этом сезоне «Ливерпуль» взял два трофея – Кубок английской лиги и Кубок Англии. В АПЛ команда стала второй, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.

«Сезон «Ливерпуля» – это провал. Они играли в хороший футбол, но нужно уметь все решить в мае, а они не смогли это сделать», – сказал бывший игрок «красных».

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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