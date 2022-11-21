Саутгейт о запрете повязки One Love: «Понимаю ФИФА – можно создать прецедент, и будет непонятно, где проводить черту»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о повязке One Love.

ФИФА запретила капитану Харри Кейну и представителям других команд надевать ее на матчи ЧМ-2022, и игрок «Тоттенхэма» сыграл с Ираном (6:2) без этого аксессуара.

При этом после запрета повязок One Love ФИФА распространила на весь ЧМ акцию с другими повязками против дискриминации. Она должна была начаться с 1/4 финала.

«Ни я, ни мои футболисты в последние 24 часа не участвовали в обсуждении этого вопроса.

Диалог шел между некоторыми европейскими странами и ФИФА. Я понимаю решение ФИФА – можно создать прецедент, и в дальнейшем будет непонятно, где следует провести черту.

В идеальном мире эта ситуация прояснилась бы намного раньше. Нам же пришлось сосредоточиться на футболе. Люди и так знают, за что мы выступаем», – сказал Саутгейт.

6:2 – так крупно Англия еще не стартовала! А моложе Беллингема с голом на ЧМ был лишь Оуэн

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