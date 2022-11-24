Саутгейт опасается предвзятости судей на ЧМ-2022. Игру Англии разбирали на семинарах арбитров накануне турнира
Гарет Саутгейт обеспокоен судейством на ЧМ-2022.
Накануне чемпионата мира на семинарах для судей игру сборной Англии использовали в качестве примеров – в частности, гол в ворота сборной Албании в отборе на ЧМ-2022 (5:0) – согласно установке на брифинге, подобный гол на турнире не должен быть засчитан.
«Меня беспокоит, что наш эпизод использовали в качестве примера для судей. Судя по тому, что нам показали, в эпизоде в первом тайме [с Магуайром] был бы назначен пенальти.
Может быть, в случае [пенальти в пользу Ирана] игрока держали за футболку – мы должны это проработать. Но я беспокоюсь из-за того, что нашу игру показывали в качестве примера, а затем в первом тайме было принято такое решение, нам нужно разъяснение.
Нам нужно поговорить с ФИФА и просто убедиться. Мы забиваем голы и не знаем, засчитают их или нет», – сказал главный тренер сборной Англии.
В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной Ирана (6:2) в ворота сборной Англии был назначен пенальти после того, как Джон Стоунз придержал игрока соперника за футболку. В первом тайме арбитр не назначил пенальти за фол на Харри Магуайре, хотя в аналогичных эпизодах в пользу Аргентины и Польши назначались 11-метровые.
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