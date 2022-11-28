Бразилия — Швейцария, 28.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Бразилии и Швейцарии проведут свой второй матч на Чемпионате Мира 2022 года. Он состоится на стадионе «974» в городе Доха, начало в 19:00 по московскому времени. В квартете G еще принимают участие Камерун и Сербия, которых удалось обыграть Швейцарии и Бразилии соответственно. Обе команды сделали тем самым весомую заявку на участие в плей-офф Мундиаля и в этом противостоянии одна из команд может сделать себе комфортный задел по очкам и уже практически обеспечить проход в стадию плей-офф. Сможет ли андердог в этой встрече в лиге Швейцарии навязать борьбу прекрасному поколению бразильских футболистов мы узнаем совсем скоро.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Бразильцы всегда являются одними из главных претендентов на победу в Чемпионатах Мира. Но в последних четырех розыгрышах турнира им не удавалось и дойти до финала, они были близки к этому в 2014 году, но в полуфинале плей-оф разгромно проиграли Германии (1:7), а в матче за 3 место уступили Голландии (0:3). Последний их триумф был на ЧМ-2002, где в финале они обыграли Германию (2:0).

Бразилия здорово провела отборочный турнир к ЧМ-2022 в зоне Южная Америка и единолично обосновались на первой строчке в таблице, ни разу не проиграв своим оппонентам. В 17 сыгранных матчах на их счету было 14 побед и 3 ничья, учитывая уровень соперников в южноамериканском отборе, этот результат потрясающий.

Настрой перед первым матчем ЧМ-2022 у Бразилии был боевой, и они не дали в себе нисколько усомниться, победив в стартовом туре крепкую Сборную Сербии (2:0). А сам матч проходил под их диктовку и сербам они не оставили практически не единого шанса отыграться, больше владея мячом и создавая много опасности у ворот сербов. Об этом и говорят статистические данные по ударам в створ ворот, по которым (10:0) в пользу бразильцев. Эта победа позволила Бразилии возглавить турнирную таблицу группы G.

Факты и цифры

Бразильская сборная отличается в последних 9 матчах

В трех играх кряду бразильцы забивают не менее двух голов

Бразильцы побеждают в последних 8 матчах

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Швейцария выходит в основную часть Чемпионатов Мира стабильно в ее последних трех розыгрышах (2014, 2018 и 2022 году). В мировых первенствах 2014 и 2018 года им удавалось выходить из группы, но вот в 1/8 финала они его покидали. В рейтинге ФИФА швейцарцы сейчас идут на 15-м месте и в непосредственной близости от 14-го Уругвая.

Швейцарская команда успешно провела квалификационный турнир к Мундиалю 2022 года. Они в своей группе С заняли первое место с отрывом в 3 очка от второго места и оставили позади турнира Италию, которая как раз заняла вторую строчку и в плей-офф продвижения вылетела в первом же раунде.

В своем первом матче на ЧМ-2022 в Катаре Швейцарии удалось добиться волевой побед над Камеруном (1:0), благодаря победному голу Эмболо в начале второго тайма. В целом же сама игра была очень тягучей, без большого количества голевых моментов и примерно равной по содержанию. После этой встречи Швейцария занимаем второе место в группе G уступает первой Бразилии лишь по худшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Факты и цифры

Швейцария в 4 из 5 последних сыгранных матчах забивает гол оппонентам

В 3 из 4 последних встречах швейцарцы пропускают гол в свои ворота

В 4 из 5 последних играх Швейцария побеждает

Прогноз на матч Бразилия — Швейцария

За последнии 10 лет в истории сборных было сыграно 2 поединка. В одном из них, в товарищеской игре в 2013 году Швейцария выиграла (1:0), а в рамках группового этапа ЧМ-2018 команды разошлись миром (1:1).

Интересно будет посмотреть битву лидеров квартета за право выйти в единоличные лидеры. Швейцария сейчас показывает очень приличный футбол и ни раз в последних матчах они это доказывали, в этом году им удавалось в рамках Лиги Наций обыграть Португалию (1:0) и Испанию (2:1). Бразилия же тоже чувствует себя очень уверенно и в их активе 8 побед кряду и 16 беспроигрышных матчей. Эта встреча думаю что будет с большим количеством борьбы и фолов, вероятнее всего за счет класса игроков Бразилия обыграет Швейцарию, но это будет с небольшой разницей в счете. Как вариант можно сделать ставку на победу бразильцев либо же с плюсовой форой на Швейцарию.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Бразилии — 1.40

Ничья — 5.00

Победа Швейцарии — 8.00

Ф2 (2) — 1.40

Обе забьют-Да — 2.02

ТБ (2,5) — 1.70

ТМ (3,5) — 1.43

Вероятный исход: П1, Ф2 (2), ТМ (3,5).

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