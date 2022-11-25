Бразилия – главный фаворит ЧМ в списке Goal.com, Испания – 2-я, Франция – 3-я. Аргентина опустилась со 2-го на 8-е место, Германия – с 3-го на 16-е

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Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2022 после 1-го тура группового этапа.

Сборная Бразилии по-прежнему лидирует в списке, второй стала сборная Испании, а третье место в нем занимает Франция.

Топ-20 фаворитов ЧМ-2022 по версии Goal.com:

1. Бразилия (в прошлый раз – 1-е место);

2. Испания (4-е место);

3. Франция (5-е место);

4. Англия (6-е место);

5. Нидерланды (7-е место);

6. Португалия (11-е место);

7. Бельгия (9-е место);

8. Аргентина (2-е место);

9. Швейцария (14-е место);

10. Дания (8-е место);

11. Хорватия (10-е место);

12. Уругвай (12-е место);

13. Польша (13-е место);

14. Эквадор (21-е место);

15. Япония (24-е место);

16. Германия (3-е место);

17. Уэльс (17-е место);

18. США (18-е место);

19. Мексика (19-е место);

20. Сербия (12-е место).

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