Бразилия – главный фаворит ЧМ в списке Goal.com, Испания – 2-я, Франция – 3-я. Аргентина опустилась со 2-го на 8-е место, Германия – с 3-го на 16-е
Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2022 после 1-го тура группового этапа.
Сборная Бразилии по-прежнему лидирует в списке, второй стала сборная Испании, а третье место в нем занимает Франция.
Топ-20 фаворитов ЧМ-2022 по версии Goal.com:
1. Бразилия (в прошлый раз – 1-е место);
2. Испания (4-е место);
3. Франция (5-е место);
4. Англия (6-е место);
5. Нидерланды (7-е место);
6. Португалия (11-е место);
7. Бельгия (9-е место);
8. Аргентина (2-е место);
9. Швейцария (14-е место);
10. Дания (8-е место);
11. Хорватия (10-е место);
12. Уругвай (12-е место);
13. Польша (13-е место);
14. Эквадор (21-е место);
15. Япония (24-е место);
16. Германия (3-е место);
17. Уэльс (17-е место);
18. США (18-е место);
19. Мексика (19-е место);
20. Сербия (12-е место).
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