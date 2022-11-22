Кейруш о свисте фанатов в адрес Ирана: «Было бы лучше, если бы они остались дома. Они нам не нужны»

Главный тренер раскритиковал поведение фанатов на матче ЧМ-2022 с Англией (2:6).

Иранские болельщики освистывали свою команду во время игры.

«Все знают о сложившейся ситуации (протесты в Иране – прим. Sports.ru), которая не благоволит нашим игрокам в плане самоотдачи и концентрации – все эти проблемы на них влияют.

Но я очень горжусь ими, тем, как они держались, продолжали биться и забили два гола при таких обстоятельствах. В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка со стороны болельщиков.

Вы видели, что случилось сегодня. Зачем они [фанаты] приехали сюда и не болеют за нас? Было бы куда лучше, если бы они остались дома. Они нам не нужны», – сказал .

Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ