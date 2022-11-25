Силва после 2:0 с Сербией: «Перед матчем их тренер сказал: «У Бразилии вообще кто-то есть в обороне?» Это неуважение»
Тиаго Силва обвинил тренера сборной Сербии Драгана Стойковича в неуважении.
Перед матчем ЧМ-2022 Стойкович, отвечая на вопрос о схеме соперника с четырьмя нападающими, задался вопросом о том, играет ли у Бразилии кто-то в обороне.
«Мы всегда довольны, когда выигрываем. Без разницы, какой счет, – 1:0 или 2:0. Мы счастливы, что не страдаем, обороняясь. Я не люблю много разговаривать и создавать противоречия, но их тренер сказал: «Они играют с четырьмя нападающими, есть ли там вообще кто-то в обороне?»
Это неуважение. Мы никого не просим бояться нас. Но немного уважения... Если вы изучали нашу команду, то должны были видеть, что мы мало пропускаем вне зависимости от того, с тремя или четырьмя нападающими мы играем», – сказал капитан сборной Бразилии, выступающий за «Челси», после победы со счетом 2:0.
Второй тайм Бразилии – мощь. А в первом Сербия нейтрализовала Тите
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