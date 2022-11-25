Стойкович про 0:2: «Игроки Сербии очень устали, но проиграть Бразилии не стыдно»

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Главный тренер сборной Сербии подвел итоги матча ЧМ-2022 с Бразилией (0:2).

«Мы приехали с кучей проблем, ряд ведущих игроков получили травмы. Для нас это чересчур, мы ведь не Бразилия с 200 миллионами населения, мы маленькая страна.

Во втором тайме интенсивность игры была высокой. Мы оставляли сопернику слишком много свободного пространства, и наши игроки очень устали. Мне нужно понять, почему так произошло.

В первом тайме мы были в игре, чего не скажешь о второй половине. Теперь мы должны подготовиться, чтобы сыграть гораздо лучше. Но проиграть Бразилии не стыдно», – сказал Драган Стойкович.

28 ноября Сербия встретится с Камеруном.

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