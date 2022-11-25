«Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!» Тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной

Стало известно, как тренер сборной мотивировал игроков в матче с .

обратился к команде в перерыве игры 1-го тура при счете 0:1. На 48-й и 53-й минутах саудовцы забили два гола и выиграли 2:1.

«Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!

Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!» – сказал Ренар.