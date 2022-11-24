Защитник Саудовской Аравии, шлепнувший Месси по спине при счете 2:1: «Я сказал ему, что они не выиграют»

во время матча с Аргентиной подразнил .

Защитник сборной Саудовской Аравии подошел к Месси и дважды шлепнул его ладонью по спине, когда его команда забила второй мяч.

После игры у Аль-Булайхи спросили, что он сказал Месси. «Я сказал ему, что они не выиграют», – ответил игрок с улыбкой.

На тот момент до финального свистка оставалось около получаса. Матч завершился победой сборной со счетом 2:1. Сейчас Аргентина занимает последнее место в своей группе.

Саудовская Аравия – мегасенсация! Что о ней нужно знать?

Это просто Саудовская Бавария! В каком же они порядке!