Защитник Саудовской Аравии, шлепнувший Месси по спине при счете 2:1: «Я сказал ему, что они не выиграют»

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Али Аль-Булайхи во время матча ЧМ-2022 с Аргентиной подразнил Лионеля Месси.

Защитник сборной Саудовской Аравии подошел к Месси и дважды шлепнул его ладонью по спине, когда его команда забила второй мяч.

После игры у Аль-Булайхи спросили, что он сказал Месси. «Я сказал ему, что они не выиграют», – ответил игрок с улыбкой.

На тот момент до финального свистка оставалось около получаса. Матч завершился победой сборной Саудовской Аравии со счетом 2:1. Сейчас Аргентина занимает последнее место в своей группе.

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