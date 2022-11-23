Тренер Саудовской Аравии: «Аргентина – фантастическая команда, но звезды сошлись в нашу пользу»
Тренер Саудовской Аравии рассказал о сенсационной победе над Аргентиной (2:1).
«Победа... Поздравляю фантастических игроков, я всегда их поздравляю, делаю это уже три года.
Если подводить итог, звезды сошлись в нашу пользу. Не стоит забывать, что Аргентина по-прежнему является фантастической командой. Они действующие победители Кубка Америки, с хорошими игроками, но это футбол, иногда такое случается. Это безумный мир футбола.
Мы сотворили историю для саудовского футбола, это запомнится навсегда. Это самое главное. Но мы должны двигаться дальше: у нас впереди два сложных матча.
Когда ты приезжаешь на чемпионат мира, ты должен верить в себя. В футболе может произойти все, что угодно», – заявил Эрве Ренар.
В следующем матчах группового этапа ЧМ-2022 в Катаре сборная Саудовской Аравии сыграет с Польшей и Мексикой.
Саудовская Аравия – мегасенсация! Что о ней нужно знать?
«Вау!» – не только от победы Саудовской Аравии. Как же высоко они оборонялись!
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