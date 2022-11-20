«Слуцкий не был великим тренером, его футбол был старомоден. Иногда принимал странные решения в «Витессе». Нидерландский журналист о Леониде

Нидерландский журналист оценил работу Леонида Слуцкого в .

Россиянин возглавлял нидерландский клуб в 2018–2019 годах.

— Скажу простую вещь: Слуцкий не был великим тренером или менеджером. А его футбол был старомоден по сравнению с современными подходами. Плюс иногда он принимал странные решения.

Да и в целом тренерская подготовка Леонида была слабой и не соответствовала уровню Эредевизи. Плюс Слуцкий не мог жить с критикой, которая часто доносилась от СМИ.

Таким образом, публика постепенно отдалилась от него и его футбольной философии. В последние месяцы своего пребывания в Голландии особой популярности у него уже не было. А под конец карьеры в «Витессе» он отметился совсем странной мыслью.

— Какой?

— Если дословно: «Голландцы не готовы к переменам. Если тренер работает по другим принципам, такой подход им неинтересен».

— Не согласны с этим?

— Конечно, нет. По правде говоря, западный стиль футбола намного опережает стиль, который использует Слуцкий. Посмотрите футбол британцев, немцев, голландцев, или как играют в Испании или Франции — и сразу станет понятно, что Леонид немного устарел, – сказал Лекс Ламмерс.