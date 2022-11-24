Роналду забил 8-й гол на ЧМ и догнал Марадону и Ривалдо. До рекорда Клозе – 8 голов

забил восьмой гол на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче 1-го тура группового этапа против Ганы (3:1, второй тайм).

До этого форвард забивал на , , (по одному голу) и (четыре).

По количеству голов на ЧМ 37-летний игрок догнал в числе прочих , и .

До рекорда (16 голов) Роналду осталось забить восемь мячей.

, напомним, на ЧМ-2022 забил свой седьмой гол на мировых первенствах.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Гана.