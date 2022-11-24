Роналду забил 8-й гол на ЧМ и догнал Марадону и Ривалдо. До рекорда Клозе – 8 голов

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Криштиану Роналду забил восьмой гол на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:1, второй тайм).

До этого форвард забивал на ЧМ-2006ЧМ-2010ЧМ-2014 (по одному голу) и ЧМ-2018 (четыре).

По количеству голов на ЧМ 37-летний игрок догнал в числе прочих Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо.

До рекорда Мирослава Клозе (16 голов) Роналду осталось забить восемь мячей.

Лионель Месси, напомним, на ЧМ-2022 забил свой седьмой гол на мировых первенствах.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Гана.

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