Роналду забил 8-й гол на ЧМ и догнал Марадону и Ривалдо. До рекорда Клозе – 8 голов
Криштиану Роналду забил восьмой гол на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:1, второй тайм).
До этого форвард забивал на ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 (по одному голу) и ЧМ-2018 (четыре).
По количеству голов на ЧМ 37-летний игрок догнал в числе прочих Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо.
До рекорда Мирослава Клозе (16 голов) Роналду осталось забить восемь мячей.
Лионель Месси, напомним, на ЧМ-2022 забил свой седьмой гол на мировых первенствах.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Гана.
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