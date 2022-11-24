Роналду – в старте Португалии на игру с Ганой. Он пропустил товарищеский матч с Нигерией
Нападающий Криштиану Роналду с первых минут выйдет на поле против Ганы.
37-летний игрок включен в стартовый состав сборной Португалии на первый матч на ЧМ-2022. Товарищескую игру с Нигерией (4:0) 17 ноября он пропускал из-за проблем с желудком.
В стартовый состав на матч попали:
Вратарь: Диогу Кошта;
Защитники: Жоау Канселу, Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш;
Полузащитники: Данилу Перейра, Отавио, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Бернарду Силва;
Нападающий: Криштиану Роналду.
Комментарии