Роналду – в старте Португалии на игру с Ганой. Он пропустил товарищеский матч с Нигерией

Нападающий Криштиану Роналду с первых минут выйдет на поле против Ганы.

37-летний игрок включен в стартовый состав сборной Португалии на первый матч на . Товарищескую игру с Нигерией (4:0) 17 ноября он пропускал из-за проблем с желудком.

В стартовый состав на матч попали:

Вратарь: Диогу Кошта;

Защитники: , Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш;

Полузащитники: Данилу Перейра, Отавио, Рубен Невеш, , , ;

Нападающий: Криштиану Роналду.

Португалия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 19:00