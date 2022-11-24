Роналду – в старте Португалии на игру с Ганой. Он пропустил товарищеский матч с Нигерией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2022 Данилу Перейра Жоау Канселу Отавио Рафаэл Геррейру Бруну Фернандеш Бернарду Силва Рубен Невеш Рубен Диаш Диогу Кошта Жоау Феликс Футбол

Нападающий Криштиану Роналду с первых минут выйдет на поле против Ганы.

37-летний игрок включен в стартовый состав сборной Португалии на первый матч на ЧМ-2022. Товарищескую игру с Нигерией (4:0) 17 ноября он пропускал из-за проблем с желудком.

В стартовый состав на матч попали:

Вратарь: Диогу Кошта;

Защитники: Жоау Канселу, Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш;

Полузащитники: Данилу Перейра, Отавио, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Бернарду Силва;

Нападающий: Криштиану Роналду.

Португалия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные