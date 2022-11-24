Член совета ФИФА: «Голосование по ЧМ в России и Катаре было подтасовано. Кто-то заплатил за это»

Член совета считает голосование за проведение ЧМ в России и Катаре нечестным.

«В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022.

В том голосовании участвовал только исполнительный комитет, а не все федерации, как это происходило впоследствии.

Это было явно подтасованное голосование. Кто-то заплатил за это. Вопрос был лишь в раздаче «конвертов». Никогда больше чемпионат мира не будет отдан такой стране, как Катар», – сказала Эвелина Кристеллин в интервью Radio Capital.

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