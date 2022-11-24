Кальдерон об уходе Роналду из «МЮ»: «У клуба свои причины, но фигура такого масштаба никогда не смирится. Криштиану должен играть»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Рамон Кальдерон Футбол

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон высказался об уходе Криштиану Роналду из «МЮ».

«Возможно, славная карьера Криштиану Роналду подходит к концу, но он остается прекрасным игроком. Наверное, ему было очень обидно не попадать в состав «Манчестер Юнайтед».

Конечно, у «Юнайтед» есть свои причины, но фигура такого масштаба, как он, никогда не смирится с этим. Он должен играть в футбол.

Он должен думать о своей гордости и репутации, поэтому хорошо, что его время там подошло к концу.

Ему бы не хотелось, чтобы все закончилось так, как закончилось, но таков временами футбол. Иногда это жестокий бизнес», – заявил Кальдерон.

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