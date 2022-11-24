Кальдерон об уходе Роналду из «МЮ»: «У клуба свои причины, но фигура такого масштаба никогда не смирится. Криштиану должен играть»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон высказался об уходе Криштиану Роналду из «МЮ».
«Возможно, славная карьера Криштиану Роналду подходит к концу, но он остается прекрасным игроком. Наверное, ему было очень обидно не попадать в состав «Манчестер Юнайтед».
Конечно, у «Юнайтед» есть свои причины, но фигура такого масштаба, как он, никогда не смирится с этим. Он должен играть в футбол.
Он должен думать о своей гордости и репутации, поэтому хорошо, что его время там подошло к концу.
Ему бы не хотелось, чтобы все закончилось так, как закончилось, но таков временами футбол. Иногда это жестокий бизнес», – заявил Кальдерон.
Кальдерон о 94 млн евро за Роналду: «Этот трансфер оказался самым дешевым в истории «Реала»
Комментарии