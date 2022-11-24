«Вся Россия будет поддерживать сербов. Они смогут преподнести сюрприз бразильцам». Тарханов о ЧМ-2022
Александр Тарханов будет болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022.
Сегодня сербы проведут первый матч на чемпионате мира – против сборной Бразилии.
«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка.
Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», – сказал российский тренер.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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