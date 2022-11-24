«Вся Россия будет поддерживать сербов. Они смогут преподнести сюрприз бразильцам». Тарханов о ЧМ-2022

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Александр Тарханов ЧМ-2022 Футбол

Александр Тарханов будет болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022.

Сегодня сербы проведут первый матч на чемпионате мира – против сборной Бразилии.

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка.

Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», – сказал российский тренер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные