«Вся Россия будет поддерживать сербов. Они смогут преподнести сюрприз бразильцам». Тарханов о ЧМ-2022

будет болеть за сборную на .

Сегодня сербы проведут первый матч на чемпионате мира – против сборной .

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка.

Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», – сказал российский тренер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.