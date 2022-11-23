«Поболею за сербов, как и все россияне. Это братский народ». Гранат о ЧМ-2022
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о ЧМ-2022.
– За какую команду будете болеть на чемпионате мира?
– Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ.
Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная Португалии, либо Аргентины. Чтобы этот мундиаль стал венцом карьеры для Месси или Роналду.
– Вам будет интересно следить за чемпионатом мира? Все-таки сборной России там нет и проводится турнир в ноябре, а не летом.
– Все равно это мундиаль. Футбольные люди будут наблюдать за ним, несмотря на то, что турнир проходит зимой.
– Чемпионат мира в Катаре политизирован?
– Европейские сборные ведут себя странно. Это еще мягко сказано. Сейчас все видят и ощущают, что спорт очень тесно связан с политикой, – сказал Гранат.
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