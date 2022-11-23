«Поболею за сербов, как и все россияне. Это братский народ». Гранат о ЧМ-2022

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о ЧМ-2022.

– За какую команду будете болеть на чемпионате мира?

– Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ.

Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная , либо . Чтобы этот мундиаль стал венцом карьеры для Месси или Роналду.

– Вам будет интересно следить за чемпионатом мира? Все-таки сборной России там нет и проводится турнир в ноябре, а не летом.

– Все равно это мундиаль. Футбольные люди будут наблюдать за ним, несмотря на то, что турнир проходит зимой.

– в Катаре политизирован?

– Европейские сборные ведут себя странно. Это еще мягко сказано. Сейчас все видят и ощущают, что спорт очень тесно связан с политикой, – сказал Гранат.

Соболев будет болеть за Сербию на ЧМ-2022: «Это братский народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого»