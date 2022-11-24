«Верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала Сербии удачи перед стартом на ЧМ-2022

пожелала удачи сборной Сербии, которая сегодня стартует на .

«Удачи на чемпионате мира! Верим в ваш успех, братья!» – сказано в сообщении на сербском языке, опубликованном пресс-службой сборной России.

Фото: t.me/teamrussia

Сегодня сборная проведет первый матч на чемпионате мира – против Бразилии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.