Катар — Сенегал: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 в группе A сыграют сборные Катара и Сенегала. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Катар – Сенегал

Во сколько матч Катар – Сенегал

Стали известны стартовые составы команд.

Катар: Баршам – Ро-Ро, Хухи, Мохаммад, Хассан, Ахмед – Будиаф, Мадибо, Аль-Хайдос – Али, Афиф.

Сенегал: Менди – Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло – Гуйе, Менди, Дьедиу, Сарр, Диатта – Диа.

Помимо этих двух сборных, в группе A выступают национальные команды Нидерландов и Эквадора, которые сыграют в 19.00.