Во сколько играют Сборная Катара – Сборная Сенегала, ЧМ-2022, 25 ноября, время начала матча
В пятницу, 25 ноября, сыграют сборная Катара и сборная Сенегала в группе A Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Катар – Сенегал
- Игра пройдет на стадионе «Al Thumama Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
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