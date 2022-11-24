Дембеле о Жиру: «Он всегда решал в сборной. Надеемся, Оливье забьет как можно больше»

высказался о партнере по сборной .

«Каждый раз, когда его вызывали в сборную, он имел решающее значение. Достичь рекорда – большая гордость для него. Мы надеемся, что он забьет как можно больше.

Я знаю его как классного парня, который общается со всеми. У него большой опыт, за его плечами много побед. Он ключевой игрок в нашей команде», – сказал вингер «Барселоны» и сборной в интервью L’Equipe.

Жиру забил 50-й и 51-й голы за Францию и повторил рекорд Анри