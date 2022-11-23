36-летний Жиру после дубля Австралии: «Друзья говорят, что я – как хорошее вино. Играю, пока позволяет тело»

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Оливье Жиру прокомментировал повторение рекорда Тьерри Анри.

36-летний форвард сделал дубль в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1) и повторил рекорд Анри по голам за сборную Франции – они забили по 51 голу.

«Быть рядом с Анри в в списке лучших бомбардиров национальной команды – много значит для меня. Это невероятно, и мы не могли надеяться на лучший старт на чемпионате мира.

Я играю в футбол, пока мне позволяет мое тело. Я спортсмен, и я очень страстен и все еще очень голоден [к победам]. Пока я буду чувствовать себя хорошо, я буду делать все возможное, чтобы команда достигла целей, и сегодня я чувствую себя очень хорошо.

Как говорят некоторые друзья, «как хорошее вино», – сказал нападающий «Милана»

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