Усман Дембеле: «Хочу быть ключевым игроком на ЧМ-2022. За четыре года я стал более зрелым»

поделился ожиданиями от .

«[С прошлого чемпионата мира] многое изменилось. У меня были трудные несколько лет. Я приехал на этот турнир спустя полтора года без травм. Я повзрослел, стал более зрелым как на поле, так и за его пределами.

У меня большие амбиции. Я хочу играть в стартовом составе, хочу быть ключевым игроком на этом чемпионате мира, забивать и создавать моменты», – сказал вингер «Барселоны» и сборной в интервью L’Equipe.