Глейзер об уходе Роналду: «Великий игрок «МЮ». Ценю все, что он сделал для клуба, и желаю удачи»

Совладелец высказался об уходе Криштиану Роналду.

В интервью Пирсу Моргану нападающий раскритиковал Глейзеров и сказал, что «им нет дела до клуба в плане спорта». На этой неделе контракт с Роналду был расторгнут по соглашению сторон.

«Ну, отвечу вам про . Это великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба, и желаю ему удачи в будущем», – сказал Аврам Глейзер.

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