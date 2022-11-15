Роналду о владельцах «МЮ»: «Глейзерам нет дела до клуба в плане спорта. Никогда не разговаривал с ними»

раскритиковал владельцев , семью Глейзеров.

– Глейзерам нет дела до клуба. В плане спорта, я имею в виду. «Манчестер Юнайтед» – маркетинговый клуб, как вы знаете. Им нет дела, они добудут деньги от маркетинга, спорта...

– Вы когда-нибудь разговаривали с Глейзерами?

– Нет. Никогда. Они отдают всю власть президенту, спортивному директору, – сказал нападающий манкунианцев в интервью .

Глейзеры выплатили себе 11 млн фунтов из бюджета «Юнайтед». Так делают только они, и это бесит фанатов

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях