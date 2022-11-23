Пресс-атташе Португалии не дал Бруну ответить про Роналду на английском и отключил перевод

Пресс-атташе сборной не понравился вопрос о .

Во время пресс-конференции журналист попросил хавбека говорить на английском, но работник пресс-службы сразу заявил, что этого не произойдет.

Когда Бруну начал на португальском языке давать ответ касательно ситуации с Роналду и выставлением «МЮ» на продажу, пресс-атташе отключил перевод.

Бруну об уходе Роналду из «МЮ»: «Каждое решение нужно уважать, неважно, согласны мы или нет. Игра с ним стала для меня сбывшейся мечтой»