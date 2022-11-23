Пресс-атташе Португалии не дал Бруну ответить про Роналду на английском и отключил перевод
Пресс-атташе сборной Португалии не понравился вопрос Бруну Фернандешу о Криштиану Роналду.
Во время пресс-конференции журналист попросил хавбека «Манчестер Юнайтед» говорить на английском, но работник пресс-службы сразу заявил, что этого не произойдет.
Когда Бруну начал на португальском языке давать ответ касательно ситуации с Роналду и выставлением «МЮ» на продажу, пресс-атташе отключил перевод.
Бруну об уходе Роналду из «МЮ»: «Каждое решение нужно уважать, неважно, согласны мы или нет. Игра с ним стала для меня сбывшейся мечтой»
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