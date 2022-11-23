Роналду перед расторжением контракта выложил фото часов со своим голом «МЮ» за «Реал»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига бизнес Футбол

Нападающий Криштиану Роналду представил часы со своим голом в ворота «Манчестер Юнайтед».

Футболист за несколько часов до заявления о расторжении контракта с «МЮ» сообщил в инстаграме о сотрудничестве с Jacob & Co – компанией, занимающейся продажей ювелирных изделий и часов.

«Мы представляем нашу первую коллекцию часов, над дизайном которой я работал с моим другом – Джейкобом Арабо», – написал Роналду.

На опубликованной фотографии на руке 37-летнего португальца видны часы с изображением его гола головой в ворота «Манчестер Юнайтед», забитого за «Реал» в феврале 2013 года.

Изображения: instagram.com/cristiano

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные