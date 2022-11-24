«Краснодар» сделал предложение о покупке форварда «Айнтрахта» Борре. У него 1 гол в этом сезоне

интересен форвард .

По информации Sport24.ru, российский сделал предложение по покупке 27-летнего нападающего.

К «Айнтрахту» форвард присоединился на правах свободного агента в 2021 году. До этого он выступал за «Ривер Плейт» и «Вильярреал».

В этом сезоне Борре забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, проведя на поле 764 минуты. На его счету 20 матчей и 2 гола за сборную Колумбии.

Полную статистику колумбийца можно изучить здесь.