«Краснодар» сделал предложение о покупке форварда «Айнтрахта» Борре. У него 1 гол в этом сезоне

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«Краснодару» интересен форвард «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре.

По информации Sport24.ru, российский сделал предложение по покупке 27-летнего нападающего.

К «Айнтрахту» форвард присоединился на правах свободного агента в 2021 году. До этого он выступал за «Ривер Плейт» и «Вильярреал».

В этом сезоне Борре забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, проведя на поле 764 минуты. На его счету 20 матчей и 2 гола за сборную Колумбии.

Полную статистику колумбийца можно изучить здесь.

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