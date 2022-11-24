«Краснодар» сделал предложение о покупке форварда «Айнтрахта» Борре. У него 1 гол в этом сезоне
«Краснодару» интересен форвард «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре.
По информации Sport24.ru, российский сделал предложение по покупке 27-летнего нападающего.
К «Айнтрахту» форвард присоединился на правах свободного агента в 2021 году. До этого он выступал за «Ривер Плейт» и «Вильярреал».
В этом сезоне Борре забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, проведя на поле 764 минуты. На его счету 20 матчей и 2 гола за сборную Колумбии.
Полную статистику колумбийца можно изучить здесь.
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