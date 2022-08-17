Кордоба может перейти в «Хоффенхайм», приостановив контракт с «Краснодаром»

Нападающий Джон Кордоба летом может покинуть и вернуться в Бундеслигу.

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется .

Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно. Это довольно привлекательно для здешних клубов – посмотрите, как «Шальке» заполучил Крала в этом сезоне», – отметил источник «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 колумбиец за 15 матчей в чемпионате России забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.