Кордоба может перейти в «Хоффенхайм», приостановив контракт с «Краснодаром»

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Нападающий Джон Кордоба летом может покинуть «Краснодар» и вернуться в Бундеслигу.

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм».

Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно. Это довольно привлекательно для здешних клубов – посмотрите, как «Шальке» заполучил Крала в этом сезоне», – отметил источник «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 колумбиец за 15 матчей в чемпионате России забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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