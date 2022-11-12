«Гладбах» и «Вольфсбург» вели переговоры о трансфере Сперцяна летом. Они попытаются купить хавбека «Краснодара» после сезона (Metaratings)
Эдуард Сперцян мог перейти в клуб Бундеслиги летом.
По информации Metaratings.ru, летом менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург» вели переговоры о трансфере полузащитника «Краснодара». Однако сторонам не удалось договориться.
Считается, что клубы вновь постараются оформить трансфер 22-летнего игрока по окончании сезона-2022/23.
В 15 матчах текущего сезона Мир РПЛ Сперцян забил 9 голов и сделал 5 ассистов. Его статистика – здесь.
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